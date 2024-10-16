Aşk diye geldiler şifreleri çalıp gittiler

Çete üyeleri, telefon şifresi ve internet bankacılığı şifreleri aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardı, üzerine bir de mağdurların hesaplarından kredi çekti.

34 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Dolandırıldığını anlayan mağdurların şikayeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; güvenlik kamerası kayıtlarından 34 kişiyi dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 7 cep telefonuna el konuldu. Telefonların bilişim incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.