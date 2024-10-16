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Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:22 Son Güncelleme: 16.10.2024 10:30

Aşk diye geldiler şifreleri çalıp gittiler

Ankara’da çöpçatanlık kılıfıyla vatandaşları kandıran şebeke yakayı ele verdi. Sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşürecekleri erkekleri kandıran kadın şüpheliler, buluşma esnasında müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefon şifrelerini öğrendi. İçecek-yiyecek alma bahanesiyle de erkekleri yanlarından uzaklaştırıp kendilerini bekleyen sahte plakalı bir araçla telefonu da alıp kayıplara karıştı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Aşk diye geldiler şifreleri çalıp gittiler

Çete üyeleri, telefon şifresi ve internet bankacılığı şifreleri aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardı, üzerine bir de mağdurların hesaplarından kredi çekti.

34 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Dolandırıldığını anlayan mağdurların şikayeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; güvenlik kamerası kayıtlarından 34 kişiyi dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 7 cep telefonuna el konuldu. Telefonların bilişim incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Aşk diye geldiler şifreleri çalıp gittiler
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