Aşk Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Masalı filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Aşk Masalı filmi konusu ile platonik bir aşkın hikayesine odaklanıyor. Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Algı Eke ve Emre Kızılırmak gibi isimler yer alıyor. Romantik komedi türündeki film bu gece Kanal D ekranlarında! Peki, Aşk Masalı filmi nerede çekildi? İşte, film hakkında merak edilenler…
AŞK MASALI FİLMİNİN KONUSU
Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır. Akın ise Masal'ın farkında bile değildir. Üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır. Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir.
Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir. Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır.