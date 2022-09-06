Aşk Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Masalı filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

AŞK MASALI FİLMİNİN KONUSU

Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır. Akın ise Masal'ın farkında bile değildir. Üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır. Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir.

Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir. Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır.