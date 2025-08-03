Aşk tuzağına kandı 4 milyon dolandırıldı

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 80 yaşındaki Salim Y., 2016 yılında, 48 yaşındaki Mohbet A. ile tanışıp sevgili oldu. İkilinin ilişkisi 9 yıl boyuna sürdü. Yıllar içinde kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinin taleplerini karşılamak için 1 daire, 4 dükkân satan ve 4 milyonda fazla para harcayan adam, bankalardan kredi de çekti. Dolandırıldığını anlayan adam savcılığa koşup şikâyetçi oldu. Salim Y., "Kendi ailemi aç, susuz, mağdur ettim. Çocuklarım ve torunlarım benimle konuşmuyor. Bu kadının beni dolandırmasıyla sağlık sorunları yaşamaktayım. Çok pişmanım" diye konuştu.