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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Aşk üçgeninde akıl almaz oyun

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aşk üçgeninde akıl almaz oyun

“Beni aldatıyorsun” diyen eşini bacağından vurdu. Sonra “Ayrıldım” dediği sevgilisine kurusıkı tabancayla ateş etti. Şikâyetçi olan Hülya D., karakola gittiğinde kocasının çevirdiği entrikaları öğrenince şoke oldu

İstanbul'da Ahmet ve Hülya D. çifti 3 yıl nişanlı kaldı. Bir de çocukları olan çift 3 ay kadar önce evlendi. İddiaya göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adrese giden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi. Bunun üzerine Hülya D., Ahmet D.'den ayrılmak istedi. Terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı. Barışmayı kabul etmeyen eşini ayağına ateş edip yaraladıktan sonra aracına bindirdi. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisi Tülay O.'yu alıp Gaziosmanpaşa'daki Kemerburgaz Ormanı'na gitti. Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.



KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI
Kebapçı koca, canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karıştı. Dehşete kapılan Hülya D. polise gitti. Olayı tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa polisi, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Tülay O., ifadesinde Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için kendisiyle anlaştığını söyledi. Karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için kendisine kurusıkı silahla ateş ettiğini ifade etti. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Hülya D. eşinin kendisini daha önce de defalarca aldattığını söyledi. Hülya D. "Şiddet ve tehditler yüzünden defalarca şikâyetçi oldum, tedbir kararları çıkarttım. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık" dedi.

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Aşk üçgeninde akıl almaz oyun
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