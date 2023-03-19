Haberler Yaşam Haberleri Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu
Giriş Tarihi: 19.3.2023 14:30

Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu

Küçükçekmece’de asker eğlencesi sırasında atılan işaret fişeği patlayarak sokakta eğlenen vatandaşların üzerine geldi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu
Olay, dün akşam Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir grup genç askere giden arkadaşları için sokakta eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek, eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Geriye kalan sessizlik
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
ARKADAŞINA GÖNDER
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA