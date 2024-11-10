Asker eğlencesi konvoyunda motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza Kepez ilçesi Masa Dağı Seyir Terası Barış Manco Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşının asker eğlencesine katılan Seliz ve arkadaşları konvoy yapmaya karar verdi. Kendi kuşbaşı gören Seyir Terası'nda konvoya çıkan gurup bu sırada asayiş kontrol uygulaması noktasında durmadı, yola devam etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aynı zamanda motosiklet tamircisi olan Mehmet Hakan Semiz bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Semiz'in kaza yaptığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Hakan Semiz'i kurtaramadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Hakan Semiz Antalya'da ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.