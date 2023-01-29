Asker eğlencesinde halay çekenlere minibüs çarptı: 1 ölü

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden minibüsün sokakta asker eğlencesi yapan gruba çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta izinli olarak düzenlenen asker eğlencesine dün saat 19.30 sıralarında gelen bir kişi, minibüsünü sokağın başına park etti. Ancak henüz belirlenemeyen nedenle kendiliğinden hareket eden araç, davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalığın arasına daldı.Bu sırada 4 kişi minibüsün altında kaldı. Sokakta büyük panik yaşanırken, minibüs park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sezai Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücüsü gözaltına alınan minibüs, çekiciyle sokaktan kaldırıldı. Öte yandan, minibüsün freninin boşalması sonucu hareket ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. AA-DHA