Asker eğlencesinde pompalı tüfekle dehşet saçmıştı... O maganda gözaltında

Sosyal medyaya ve medyaya "Bağcılar'daki asker eğlencesinde pompalı dehşeti" başlığıyla yansıyan olay İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde 21 Temmuz Perşembe gecesi saat 00.30 sıralarında yaşandı. Yıldız Tepe Mahallesi'nde iddialara göre yolu kapatan bir grup içerisinden havaya pompalı tüfekle ateş açıldı. İstanbul Polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği saptanan V.E., Bağcılar İlçesi Yıldız Tepe Mahallesi'nde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre olay esnasında alkollü olduğunu ve pompalı tüfeği tanımadığı birinden alarak havaya ateş ettiğini söyleyen V.E. işlemlerinin ardından "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi.