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Giriş Tarihi: 6.2.2024 10:59 Son Güncelleme: 6.2.2024 11:10

Asker eğlencesinde sıkılan maganda kurşunu ağır zabıtayı yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde tabanca ile Adem Yılmaz tarafından havaya rastgele sıkılan kurşun ile Serik Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Abdullah Karadayı ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Asker eğlencesinde sıkılan maganda kurşunu ağır zabıtayı yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesi Eskiyörük Mahallesinde bulunan kapalı alanında akşam saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi sırasında Adem Yılmaz tarafından tabanca ile havaya rastgele ateş etmesi sonucu, Serik Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Abdullah Karadayı'ya isabet etti. Kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Asker eğlencesine katılan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaralı zabıta memuru Abdullah Karadayı'ya ilk müdahalenin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Karın boşluğu, göğüs kısmı ve akciğerinden yara aldığı belirtilen Karadayı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar evli ve bir çocuk babası Karadayı'nın durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Jandarma şüpheli Adem Yılmaz'ı gözaltına aldı. Zabıtayı yaralayan kurşunun, daha sonra bir araca isabet ettiği belirlendi.

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Asker eğlencesinde sıkılan maganda kurşunu ağır zabıtayı yaralandı
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