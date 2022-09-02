Asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti

Antalya Demre'yi yasa boğan kaza 23:50 sularından askere gidecek arkadaşının eğlencesine katılan İbrahim Sami Özek, gece dönüşe geçti. Karabucak Mevkii'nde motosikleti ile boş su kanalına düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı İbrahim Sami Özek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Sami Özek daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen talisiz genç kurtarılamadı. İsa ve Pınar Özek çiftinin tek çocukları olan İbrahim Sami Özek Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.