Asker uğurlamasında havaya ateş açmıştı

D-100 Karayolu üzeri, Derince İlçesinde önceki gün yaşanan olayda, asker uğurlaması için konvoy yapan bir grubun, Derince Tüneli olarak bilinen bölgeden geçtikleri esnada trafiği durdurduğu ve bazı kişilerin de havaya silahla ateş açtığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan ve silahla havaya ateş açan B.A isimli şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca olayda kullandığı belirlenen kurusıkı tabancayı da ele geçirdi. Yakalanan kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı.