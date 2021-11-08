Askerden döndü maganda öldürdü

Avcılar
'da maganda kurşunu yine can aldı. Yeşilkent Mahallesi
Balıkyolu Caddesi'nde geçen hafta askerden gelen Can Terekeme
dün gece 3 akrabasıyla gezintiye çıktı. 4 akraba otomobille seyir halindeyken, arkalarındaki araçtan rastgele ateş eden magandalırın silahından çıkan kurşunlar, Terekeme'nin bulunduğu otomobile isabet etti. Aracın bagajından giren kurşunla, arka koltukta oturan Can Terekeme ve önündeki Yemen A
. yaralandı. Ateş edilen araç ise gözlerden kayboldu. Hastaneye kaldırılan Terekeme hayatını kaybetti, Yemen A. ise yoğun bakıma alındı.