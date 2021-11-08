Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Askerden döndü maganda öldürdü
Giriş Tarihi: 8.11.2021

Askerden döndü maganda öldürdü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Askerden döndü maganda öldürdü
Avcılar'da maganda kurşunu yine can aldı. Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde geçen hafta askerden gelen Can Terekeme dün gece 3 akrabasıyla gezintiye çıktı. 4 akraba otomobille seyir halindeyken, arkalarındaki araçtan rastgele ateş eden magandalırın silahından çıkan kurşunlar, Terekeme'nin bulunduğu otomobile isabet etti. Aracın bagajından giren kurşunla, arka koltukta oturan Can Terekeme ve önündeki Yemen A. yaralandı. Ateş edilen araç ise gözlerden kayboldu. Hastaneye kaldırılan Terekeme hayatını kaybetti, Yemen A. ise yoğun bakıma alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerden döndü maganda öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA