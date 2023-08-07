Askerden izne gelen er, kazada hayatını kaybetti

Adana'da kullandığı motosikletle, park halindeki kamyonete arkadan çarpan Ferhat Açmaz, hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ta er olarak askerlik yapan Açmaz'ın, izne geldiği memleketinde akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Açmaz'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp yolun kenarında park halindeki 01 MB 5188 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Açmaz, kazanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Açmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından toprağa verilen Açmaz'ın, Tokat'ta er olarak vatani görevini yaptığı, iznini geçirmek için geldiği kentte akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi.