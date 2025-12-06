Haberler Yaşam Haberleri Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalmışlardı: 2 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 12:08

Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalmışlardı: 2 şüpheli tutuklandı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalmışlardı: 2 şüpheli tutuklandı!
  • ABONE OL

Olay, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, kasasında hurda malzemeler bulunan kamyoneti durdurdu. 2 kişinin bulunduğu kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki hurda malzemelerle ilgili yaptıkları araştırmada, Sarıkamış 9'uncu Tugay Komutanlığı'na ait levazım depolarından çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü A.K. ve yanındaki E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalmışlardı: 2 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz