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Giriş Tarihi: 17.3.2022 09:45

Askeri drone'larda öncü ülke Türkiye! Dünya İHA'lı savunma sistemlerinde Türkiye'yi tercih ediyor

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Askeri drone’larda öncü ülke Türkiye! Dünya İHA’lı savunma sistemlerinde Türkiye’yi tercih ediyor

Savunma şirketi Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, silahlı drone Songar'ların ihracatı için Nijerya ile bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Düzgün, düzenlediği basın toplantısında, silah drone sistemleriyle adını duyuran şirketin, elektro-optik görüntüleme sistemlerine yönelik de çok sayıda ürünü bulunduğunu kaydetti. Düzgün, "Yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığının modernizasyon projesi kapsamında 360 derece durumsal farkındalık projesinde 1000'e yakın araç için çevresel görüş sistemlerimiz seçildi. 1000'e yakın araca sistemlerimizi entegre etmek üzereyiz. İnsansız kara aracı Barkan üzerinde elektro-optik 360 derece farkındalık sistemimiz var. Bu tecrübelerle elektro-optik ürün ailemizi genişlettik. Uzak mesafe zum kapasitesine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar çıkardık. Zırhlı kara araçları ve sınır güvenlik sistemlerinde bu çözümleri kullanmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'deki projelerin ardından yurt dışından talepler almaya başladıklarını anlatan Düzgün, "3 ülkede bu konuda son aşamaya geldik. Sadece kendi kamera sistemlerimiz yok, Türkiye'den farklı şirketlerin ürünlerinin olduğu bir sistem çözümü sunuyoruz" ifadesini kullandı.


AFRİKA PAZARINDA SONGAR'A İLGİ
Düzgün, yurt dışına açılmalarını sağlayan ilk ürün silahlı dron Songar'da da ilk teslimatı 1-1,5 ay içerisinde Nijerya'ya yapacaklarını bildirdi. Düzgün, bu sayede Afrika pazarında çok daha fazla tanınır hale geldiklerini söyledi.

Asya'da bir ülkede Songar ihracatı için son aşamaya geldikleri bilgisini veren Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisanda bunu açıklayabilir hale gelmeyi umuyoruz, sayısı da çok olacak görünüyor. Silahlı dron ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak."

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Askeri drone'larda öncü ülke Türkiye! Dünya İHA'lı savunma sistemlerinde Türkiye'yi tercih ediyor
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