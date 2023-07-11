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Giriş Tarihi: 11.7.2023 15:02 Son Güncelleme: 11.7.2023 15:24

Askeri ve sivil araçlar çarpıştı: 1 ölü

Van'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Askeri ve sivil araçlar çarpıştı: 1 ölü

Hakkari'den Van'a giden askeri araç ile ters yönden gelen otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Bölgeye intikal eden ambulans helikopter ile yaralılar Van'ın merkezine getirildi. İçerisinde durumu ağır olanların da bulunduğu sivil ve askerlerin tedavisi devam ediyor.

Van-Hakkari kara yolu üzerinde Hakkari'den Van'a giden kirpi modeli askeri araç ile Faruk Danış'a ait otomobil çarpıştı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı.
Ambulans helikopter ile Van Merkez'e getirilen 13 yaralıdan 1'inin durumunun daha ağır olduğu öğrenildi.

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Askeri ve sivil araçlar çarpıştı: 1 ölü
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