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Giriş Tarihi: 11.7.2023 20:08 Son Güncelleme: 11.7.2023 21:06

Van’da askeri ve sivil araçlar çarpıştı: Yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da askeri ve sivil araçlar çarpıştı: Yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Hakkari'den Van'a giden askeri araç ile ters yönden gelen otomobil çarpıştı. Şarampole yuvarlanan askeri araçtan P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya şehit olurken otomobili kullanan Faruk Tanış da hayatını kaybetti. Bölgeye intikal eden ambulans helikopter ile yaralılar Van'ın merkezine getirildi.
Van-Hakkari kara yolu üzerinde Gürpınar mevkisinde Hakkari'den Van'a giden kirpi modeli askeri araç ile Faruk Tanış'a ait otomobil çarpıştı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Sivil aracı kullanan Faruk Tanış olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi için morga alınan Tanış'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

YARALI ASKER KURTARILAMADI

12 Yaralı asker ambulans helikopter ile Van Merkez'e getirildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilere devam edildi. Durumu ağır olan P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini paylaştı.

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Van’da askeri ve sivil araçlar çarpıştı: Yaralanan askerlerden biri şehit oldu
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