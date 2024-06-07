Askeriye ve Polis Okulu’nda soru-cevapları temin ediyordu! FETÖ’nün sözde ‘Serdoktor’u yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir FETÖ firarisini daha yakaladı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosya kapsamında aranması bulunan FETÖ firarisi Yusuf Y.'nin saklandığı adres tespit edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; fiziki olarak takibe aldıkları Yusuf Y.'nin adrese girdiğini tespit etti. FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan ve FETÖ içerisinde Serdoktor (Askeriye ve Polis Okulu Öğrencileri ile İlgilenen Eğitim Sorumlusu) konumunda bulunduğu iddia edilen Yusuf Y.'nin İstanbul Kartal'da saklandığı söz konusu adrese operasyon düzenlendi.



TUTUKLANDI

Geçmişte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 11 itirafçının beyanında; FETÖ içerisinde "Serdoktor" konumunda olduğu belirtilen Yusuf Y.'nin geçmişteki Askeriye ile Polis Okulu Sınavları'nda FETÖ üyelerine soru-cevapları temin ettiğinin tespit edildiği iddia edildi. FETÖ'nün kapatılan dershanelerinde geçmiş yıllarda öğretmenlik de yaptığı ifade edilen Yusuf Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.