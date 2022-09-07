Haberler Yaşam Haberleri Askeriyenin yağlarını çaldılar! Atık yağları alıp kayıplara karıştılar
Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:39 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:00

Askeriyenin yağlarını çaldılar! Atık yağları alıp kayıplara karıştılar

İstanbul’da bulunan bir askeri gazinoya atık yağ aracı ile gelen şüpheliler karşılaştıkları askere atık yağları toplamak için geldiklerini söyleyerek 24 Mayıs günü karargâha girdi. Karargâhtan aldıkları yağlarla uzaklaşan şüpheliler komutanın durumu öğrenmesiyle yakayı ele verdi. Herhangi bir şirketle atık yağ konusunda anlaşmaları olmadığını belirten komutanın ihbarı sonrası şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Askeriyenin yağlarını çaldılar! Atık yağları alıp kayıplara karıştılar

İstanbul'da bulunan bir askeri gazinoya atık yağ aracı ile gelen şüpheliler karşılaştıkları askere atık yağları toplamak için geldiklerini söyleyerek karargâha girdi. Olay geçtiğimiz mayıs ayında meydana geldi. Sabah saat 05.30'da askeri yerleşkenin önüne 'Atık Yağ Aracı' ibareleri bulunan bir araçla gelen 4 kişi askeriyenin yağlarını topladıklarını söyleyerek içeri girdi.

ATIK YAĞLARI ÇALIP KAÇTILAR

Saat 08.30'da sorumlu komutanın askeriyeye gelmesi üzerine görevli asker erken saatlerde atık yağ aracını gelip mutfakta bulunan yağları aldığını söyledi. Komutan herhangi bir firmayla atık yağ verilmesi üzerine bir anlaşma bulunmadığı için güvenlik kamerası görüntülerinden gelen kişilerin bindiği aracın plakasını alarak durumu emniyet güçlerine bildirdi.

PLAKADAN YAKAYI ELE VERDİ

Emniyet birimleri plaka üzerinden yaptığı incelemede askeriyenin önüne gelen kişilerin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerden Fedai A., isimli şahıs karakola götürülerek ifadesine başvuruldu. İfadesinde olay günü yanında bulunan iki arkadaşının yağ işiyle uğraştıklarını kendisinin sadece taşıma işiyle uğraştığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul adliyesine getirilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde herhangi bir hırsızlık eylemine karışmadığını, sadece araç kullandığını söyledi. İfadesinin ardından şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Askeriyenin yağlarını çaldılar! Atık yağları alıp kayıplara karıştılar
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