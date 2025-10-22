ASKERLİK SEVK VE CELP BİLGİSİ: MSB ile 2025 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Kasım 2025 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?