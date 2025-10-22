Haberler Yaşam Haberleri ASKERLİK SEVK VE CELP BİLGİSİ: MSB ile 2025 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuru ile yedek subay, astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklanacak. Sonuçlar Askerliğim e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2025 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanır, sevk tarihleri ne zaman?

Kasım 2025 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2025 sınıflandırma dönemine ilişkin askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. MSB'nin duyurusuna göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Yükümlüler, belirlenen tarihte sisteme giriş yaparak "Askerlik Yerleri Sorgulama" ekranı üzerinden hangi birliklerde görev yapacaklarını öğrenebilecek.

2025 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2025 Kasım celbi kapsamında yükümlülerin sevk tarihleri şöyle olacak:

Yükümlü Grubu - Sevk Tarihi

Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup) - 6 Kasım 2025

Er (2. Grup) - 4 Aralık 2025

Er (3. Grup) - 8 Ocak 2026

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla alabilecekler.

ASKERLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.


SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

