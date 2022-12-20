Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödeme, yeni ücretleriyle karşımıza çıkacak. Stajyer maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı gibi Askerlik ve doğum borçlanması da güncellenecek. Askerlik ve doğum borçlanması hesaplama üzerinden yeni ücret öğrenilebilecek.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?
Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez" ifadesinde bulunmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira, yüzde 40 artması durumunda 96,6 lira, yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak.
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 672 lira, yüzde 40 artması durumunda 723,8 lira, yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.