Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödeme, yeni ücretleriyle karşımıza çıkacak. Stajyer maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı gibi Askerlik ve doğum borçlanması da güncellenecek. Askerlik ve doğum borçlanması hesaplama üzerinden yeni ücret öğrenilebilecek.