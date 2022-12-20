Haberler Yaşam Haberleri Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:25

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023

Asgari ücret zammı ile birçok ödemenin yeni ücreti de değişiyor. Askerlik ve doğum borçlanması ücreti 2023, yeni dönemde belli olacak. Askerlik borçlanması hesaplama ile vatandaşlar anlık olarak ne kadar para alabileceklerini öğreniyorlar. Asgari ücret tespit komisyonu sonrası yeni ücretler de kesinleşecek. Peki, Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödeme, yeni ücretleriyle karşımıza çıkacak. Stajyer maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı gibi Askerlik ve doğum borçlanması da güncellenecek. Askerlik ve doğum borçlanması hesaplama üzerinden yeni ücret öğrenilebilecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez" ifadesinde bulunmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.

2022 yılında en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira, yüzde 40 artması durumunda 96,6 lira, yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak.

Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 672 lira, yüzde 40 artması durumunda 723,8 lira, yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması hesaplama 2023
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA