Askerlik yerleri ne zaman erişime açılacak, nasıl öğrenilir? MSB ile 2025 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama tarihi

Kasım 2025 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Kasım 2025 sınıflandırma dönemine ilişkin askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. MSB'nin duyurusuna göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Yükümlüler, belirlenen tarihte sisteme giriş yaparak "Askerlik Yerleri Sorgulama" ekranı üzerinden hangi birliklerde görev yapacaklarını öğrenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2025 Kasım celbi kapsamında yükümlülerin sevk tarihleri şöyle olacak:
Yükümlü Grubu - Sevk Tarihi
Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup) - 6 Kasım 2025
Er (2. Grup) - 4 Aralık 2025
Er (3. Grup) - 8 Ocak 2026
Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla alabilecekler.
Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.