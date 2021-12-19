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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Aşkı için Türkiye’ye kaçan kıza babasından tehdit

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Aşkı için Türkiye’ye kaçan kıza babasından tehdit

Sevdiği adama duyduğu aşkın peşinden koşarak Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu genç kadın, babasının ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Seni bulmakta zorluk çekmem" diyen babasını savcılığa verdi. S.M. dilekçesinde, "Babam adeta canımın sahibi gibi davranıyor" ifadesine yer vererek cezalandırılmasını talep etti.

21 yaşındaki genç kız S.M., ailesiyle birlikte Ürdün'de yaşıyordu. Babasının tarafından sürekli kısıtlanan genç kız, Türkiye'de yaşayan erkek arkadaşı ile evlilik kararı aldı. Bu durumu öğrenen baba H.M., tehditlerine başladı. Kızının gitmesinde izin vermese de reşit olan genç kız Türkiye'ye giriş yaptı.

'SİZİ KESECEĞİM'

Ülkesinden ayrıldığı günden itibaren S.M.'e babası tarafından korkunç tehdit mesajları gelmeye başladı. İddiaya göre genç kızın babasından ''Senin ve evleneceğin adamın kafasını keseceğim. Yetenekli olduğunu, bunun bir tehdit olmadığını göreceksin. Seni bulmakla zorluk çekmem. Öleceksiniz bunu bil'' mesajı alan S.M. ne yapacağını şaşırdı.

KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Sokağa dahi çıkamayan, can korkusuyla mücadele eden çaresiz S.M., savcılığa başvurdu. Babası H.M.'i şikayet etti. Savcılığa sunduğu dilekçesinde 'Babam adeta canımın sahibi gibi davranıyor. Öldürülmek istemiyorum' diyerek babasının cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Aşkı için Türkiye’ye kaçan kıza babasından tehdit
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