Aşkı için Türkiye’ye kaçan kıza babasından tehdit

21 yaşındaki genç kız S.M., ailesiyle birlikte Ürdün'de yaşıyordu. Babasının tarafından sürekli kısıtlanan genç kız, Türkiye'de yaşayan erkek arkadaşı ile evlilik kararı aldı. Bu durumu öğrenen baba H.M., tehditlerine başladı. Kızının gitmesinde izin vermese de reşit olan genç kız Türkiye'ye giriş yaptı.

'SİZİ KESECEĞİM'

Ülkesinden ayrıldığı günden itibaren S.M.'e babası tarafından korkunç tehdit mesajları gelmeye başladı. İddiaya göre genç kızın babasından ''Senin ve evleneceğin adamın kafasını keseceğim. Yetenekli olduğunu, bunun bir tehdit olmadığını göreceksin. Seni bulmakla zorluk çekmem. Öleceksiniz bunu bil'' mesajı alan S.M. ne yapacağını şaşırdı.

KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Sokağa dahi çıkamayan, can korkusuyla mücadele eden çaresiz S.M., savcılığa başvurdu. Babası H.M.'i şikayet etti. Savcılığa sunduğu dilekçesinde 'Babam adeta canımın sahibi gibi davranıyor. Öldürülmek istemiyorum' diyerek babasının cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.