‘Askıda çikolata’ projesiyle çocuklar çikolataya doyacak

Çikolata tutkunları, 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da "İstanbul çikolata kokusuna bürünecek" konseptiyle düzenlenecek uluslararası festivalde bir araya gelecek. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Demokrasi Parkı'nın yanındaki Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek festivalde, katılımcılar, çikolatanın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfedecek ve bu eşsiz lezzeti kahve ve çay gibi geleneksel içeceklerle deneyimleme fırsatı yakalayacak. Festivalde aileler ve çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenecek.