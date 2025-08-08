Haberler Yaşam Haberleri ASKİ’de silah sesleri! Şantiye amiri işçiyi silahla vurdu
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait şantiyede görevli amir Taner Akgök, tartıştığı kanalizasyon işçisi Ahmet Arıç’ı tabancayla ayağından vurdu. Yaralı Arıç hastaneye götürülüp tedavi altına alınırken, şüpheli yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki ASKİ'ye ait şantiyede meydana geldi. ASKİ'de görevli amir Taner Akgök, henüz bilinmeyen bir nedenle kanalizasyon işçisi Ahmet Arıç ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda. Akgök, Arıç'ı tabancayla ayağından vurdu. Ahmet Arıç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Taner Akgök polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyete götürülen Akgök'ün sorgusu sürüyor.

