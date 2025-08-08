ASKİ’de silah sesleri! Şantiye amiri işçiyi silahla vurdu

Olay, akşam saatlerinde Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki ASKİ'ye ait şantiyede meydana geldi. ASKİ'de görevli amir Taner Akgök, henüz bilinmeyen bir nedenle kanalizasyon işçisi Ahmet Arıç ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda. Akgök, Arıç'ı tabancayla ayağından vurdu. Ahmet Arıç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Taner Akgök polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyete götürülen Akgök'ün sorgusu sürüyor.