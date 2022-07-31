Aşkımız mesafeleri yendi

İstanbul'da yaşayan ve adliyede katip olan Hakan Karakoç (30), 2019'un ekim ayında farklı ülkelerden kullanıcılarla iletişime geçerek yabancı dilini geliştirmek için bir telefon uygulaması indirdi. Karakoç, uygulama aracılığı ile Endoznezyalı bankacı Dianita Pertewi ile tanıştı. Başta yabancı dillerini geliştirmek için mesajlaşan Karakoç ve Pertewi'nin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Aralarındaki 16 bin kilometreyi hiçe sayan ikilinin yaklaşık 2 yıl boyunca birbirlerini görmeden sadece telefonla konuştu.Türkiye'de iş başvuruları yapmaya başlayan Endonezyalı Pertewi, 2 yılın sonunda Türkiye'ye geldi. Birbirlerini kanlı canlı gören ikilinin aşkı, gün geçtikçe büyüdü ve geçtiğimiz Mayıs'ta Endonezya'daki törenle taçlandı. Endonezya'da 12 Haziran'da yapılan evlilik töreninin ardından Türkiye'ye dönen ikili, Sancaktepe'de nikâh masasına oturdu. Bir ömrü beraber geçirmeye 'Evet' diyen çift, coşkulu alkışlar eşliğinde evlendi. İkilinin nikah törenine ise adliyeden çok sayıda personel ve sevdiklerini katıldı. Yaşadığı sıradışı aşk hikayesi ve evliliği hakkında SABAH'a konuşan Karakoç, "Biz zamanla birbirimizi daha çok sevdik. Endonezyalı biriyle evleneceğim aklımın ucundan geçmezdi. Umarım mutluluğumuz bir ömür sürer" dedi. Endonezyalı gelin ise, "Türkiye'de yaşamak hep hayalimdi. Aşkımızın mesafeleri yenmesi bir mucize. Türkler çok cana yakın ve bu beni Hakan'a daha çok bağladı" diye konuştu.