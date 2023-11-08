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Giriş Tarihi: 9.11.2023

‘Aşklarına engel oldu’ diye öldürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde 92 yaşındaki Gevriye Akgüç’ün, köyde birbirini seven iki gencin evliliğine karşı çıkması nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
MEHMET NAYIFOĞLU
‘Aşklarına engel oldu’ diye öldürüldü
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli Köyü'nde evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası Gevriye Akgüç'ün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. İddiaya göre bir pizzacıda çalışan ve Yemişli köyünde yaşayan Süryani Christina Gürkan aynı yerde çalışan Midyatlı İbrahim Acar ile aşk yaşıyordu. Gevriye Akgüç'ün bu ilişkiyi köyün ileri gelenlerine anlattığı, Yemişli Köyü'nün ileri gelenlerinin de genç kıza aşkından vazgeçmesi ve köyü terk etmesi gerektiğini söyledi. Bu durumu aileye bildiren Gevriye Akgüç'le genç kızın arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler silahla Akgüç'ü evinin önünde vurarak öldürdü. Olayla ilgili Christina Gürkan ile sevgilisi İbrahim Acar ve İ.A., Ş.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Gevriye Akgüç'ün cenazesi Mardin'de yapılan otopsiden sonra Zeytinburnu Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere havayolu ile İstanbul'a gönderildi.

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‘Aşklarına engel oldu’ diye öldürüldü
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