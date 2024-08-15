Aslan parçası şehadetin mübarek olsun

Suriye Harekat Alanı'nda görev yapan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, 29 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakoç'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Vefatının ardından, ailesinin başvurusu üzerine 16 gün sonra Karakoç'a "şehitlik" statüsü verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da bir taziye mesajı yayımlayarak, "Kırıkkale'mizin evladı, aslan parçamız Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, şehadetin mübarek olsun. Şehidimiz cennettedir, şehitler diyarı Kırıkkale'mizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.