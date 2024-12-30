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Giriş Tarihi: 31.12.2024

‘Asli kusurlunun cezası alt sınırdan olmaz’

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‘Asli kusurlunun cezası alt sınırdan olmaz’
Konya'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Tevfik Kural (47), 31 Mayıs 2022'de, motosikleti ile hasta dedesinin bakımını yapmaya giderken Hatice Kılınçoğlu'nun (26) kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olan Kılınçoğlu, Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Asliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, "asli" kusurlu olan Kılınçoğlu'na verilen cezanın hakkaniyet ilkeleri gözetilerek belirlenmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.
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‘Asli kusurlunun cezası alt sınırdan olmaz’
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