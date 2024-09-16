Aslı öğretmen öğrencilerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yıkılan binanın enkazından 25 saat sonra kurtarılan, tedavi sürecinde bacağına takılan protezle yürümeye başlayan Türkçe öğretmeni Aslı Serçemeli yaşadığı zor günlerin ardından ara verdiği mesleğine memleketi İzmir'de döndü. Protezle ilk adımlarını atmaya başlayan 24 yıllık öğretmen Serçemeli, yaşadığı acı olayları geride bırakıp, depremden sonra tayin istediği Kemalpaşa Merkez Ortaokulunda mesaisine başladı. Yürüteçle okula gelen Aslı öğretmen, okul idaresince binanın giriş katında kendisi için özel hazırlanan sınıfta öğrencilere ders veriyor. Aslı Serçemeli Öcal, "Ayakta ders verdim. Çok şükür bugünleri gördüm" dedi. AA