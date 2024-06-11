Aslı öğretmene vefa

Kayseri'de bulunan Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Aslı Barlıklı, yakalandığı kanser hastalığının tedavisi nedeniyle, okulunun bu yılki mezuniyet törenine katılamadı. Öğretmenlerini unutmayan ve moral vermek isteyen öğrencileri ise vefalarıyla örnek bir davranış sergiledi. Mezuniyet töreninin ardından hep birlikte Aslı öğretmenin Talas ilçesindeki evinin önüne giden öğrenciler meşaleler ve balonlar uçurarak 'Hatıran yeter' şarkısını söyledi. Öğrencilerini evinin balkonundan izleyen Aslı öğretmen gözyaşlarına hâkim olamadı. Ardından hep birlikte keplerini havaya atan öğrenciler, mezuniyetlerini Aslı öğretmene hediye ettiler.