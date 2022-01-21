Aslıhan Öztürk’ü katleden eşi ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde 20 Mayıs tarihinde eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) çarşafla boğarak öldüren ve kepçeyle bir araziye gömen Mesut Öztürk'ün yargılanmasına başlandı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Mesut Öztürk hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken 3 Kasım 2021 tarihinde ilk duruşmasında. Aslıhan Öztürk'ün annesi Cemile Koçak da eski damadına ağırlatşırılmış müebbet hapis verilmesini istedi.

Acılı anne; "Önce Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın." diyerek mahkeme heyetine adeta yalvarmıştı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması yapıldıktan sonra salondan çıkan maktül Aslıhan'ın annesi Cemile Koçak adliye önünde gözyaşlarına hakim olmayarak kızını öldüren damadı Mesut Öztürk hakkında yüz yıl hapis yatsada benim acım dinmez diyerek gözyaşı dökmüştü.

ikinci duruşma bu gün Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde saat:11:30 'da başlıyacak.