Aslıhan Öztürk’ün katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) çarşafla boğarak öldürdüğü ve kepçeyle bir araziye gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mesut Öztürk (29) hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın 20 Mayıs 2021'de jandarmaya giderek eşinin kayıp olduğu ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede, olay meydana geldiği evlerinin giriş kısmında bulunan kamera kayıtlarında plakası ve rengi belli olmayan aracın bagaj kısmına bir hallının yerleştirildiği belirlenince sanık Mesut Öztürk ile tekrar görüşme yapıldığı bildirildi. Sanık Mesut Öztürk'ün cinayeti itiraf ettiği anlatılan iddianamede, Öztürk'ün, ifadesinde eşini öldürdükten sonra cesedini halıya sarıp araçla ormanlık alana götürdüğünü daha sonra iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü söylediği kaydedildi.

Sanık Mesut Öztürk'ün yargılanmasına 3 Kasım Çarşamba günü başlanacak.