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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Aslıhan’ı bıçaklayan şehir eşkıyası sonunda yakalandı

Aslıhan’ı bıçaklayan şehir eşkıyası sonunda yakalandı
Kağıthane'de 5 ay önce, tanımadığı üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'i (20) takip eden ve arkadaşlarının evine gireceği sırada bıçaklayıp kaçan saldırgan yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.'nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti. Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kızımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Saldırıda belinden yaralanan Aslıhan Zengin'in 3 organı hasar görmüştü.
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Aslıhan’ı bıçaklayan şehir eşkıyası sonunda yakalandı
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