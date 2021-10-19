Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aslında beyefendi bir insanım
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Aslında beyefendi bir insanım

ABBAS ÇAKAR
Aslında beyefendi bir insanım

Denetim için otomobilini durdurmak isteyen polisi metrelerce sürükleyen CHP’li tutuklandı. Eski CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu’nun polisteki ifadesi ise pes dedirtti

Kocaeli'nde, uygulama noktasında durdurulunca, aracının hacizli olduğunu söyleyerek, bağlamamalarını istediğini anlatan Sadıkoğlu, "Ancak polis memuru aracın kayıtlara geçtiğini bunun mümkün olmadığını söyledi.



Aracın bağlanacağını anlayınca korkup kaçtım. Aslında ben beyefendi bir insanım. Polise zarar verecek bir yapım yok. Şeker hastası olduğum için panikledim. Böyle olsun istemezdim" dedi.



Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Sadıkoğlu, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.



Omuzu kırılan polis memuru Bedir Yıldız ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslında beyefendi bir insanım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA