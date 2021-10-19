Aslında beyefendi bir insanım

Kocaeli
'nde, uygulama noktasında durdurulunca, aracının hacizli olduğunu söyleyerek, bağlamamalarını istediğini anlatan Sadıkoğlu, "Ancak polis memuru aracın kayıtlara geçtiğini bunun mümkün olmadığını söyledi.
Aracın bağlanacağını anlayınca korkup kaçtım. Aslında ben beyefendi bir insanım. Polise zarar verecek bir yapım yok. Şeker hastası olduğum için panikledim. Böyle olsun istemezdim" dedi.
Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Sadıkoğlu, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Omuzu kırılan polis memuru Bedir Yıldız ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.