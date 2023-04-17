Asma kattan zemine düşen kadın 23 gün sonra vefat etti

HAYATTAKİ TEK VARLIĞIM ANNEMDİ

Annesini kaybeden Burcu Salcan, "Benim hayattaki tek varlığım annemdi. Bir şey diyemiyorum. Bir ihmal yüzünden öldü annem. Burası zaten açıkmış ve bir kişi daha düşmüş. Benim annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu ama öldü. Bu ihmalin sorumlusu şu anda serbest. Annem ambulansta bilinci açıkken yönetici yanına gidip, 'Benden şikayetçi olma. Yoksa 6-7 yıl yatarım. Bir yıl kiranızı ben öderim. Size farklı bir adreste ev kiralım' teklifinde bulunmuş. Bunlara rağmen şuanda serbest" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Gönül Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna demir korkuluk takıldığı öğrenildi.