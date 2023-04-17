Asma kattan zemine düşen kadın 23 gün sonra vefat etti

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Gönül Tekin, rahatsızlığı yüzünden tedavi olmak için Adana'ya ağabeyi Mustafa Paldır'ın (63) yanına geldi. Hastanede muayenesini yaptıran Tekin, ağabeyi Paldır'ın evine döndü. Apartmanda elektrikler kesik olduğu için 1. Kattaki eve yürüyerek çıkan Gönül Tekin, eve geldiğini zannetti ve asma kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gönül Tekin, kaldırıldığı hastanede yoğum bakımda verdiği yaşam mücadelesini 23 gün sonra kaybetti. Kardeşini toprağa veren acılı ağabey, "Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip aşağı düşüyor. Aynı yere bir ay önce de postacı düştü. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelip ilgilenmediler. Korkuluk yapmadılar. Şimdi de mahkeme tarafından serbest kalmış" dedi.
23 GÜN SONRA ÖLDÜ
Olay, 21 Mart'ta merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Adana'ya tedavi için gelen Gönül Tekin, hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın evine gitti. Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1'nci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi. Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı. Kardeşinin çığlıklarını duyup yardıma koşan Mustafa Paldır, durumu ambulansa haber verdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan'da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
"KULAK ARKASI YAPTI, İLGİLENMEDİ"
Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, "Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip aşağı düşüyor. Aynı yere bir ay önce de postacı düştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelip ilgilenmediler. Kulak ardı ettiler. Buraya korkuluk yapmadılar" dedi. Öte yandan kazayla ilgili gözaltına alınan apartman yöneticisi N.A., sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
HAYATTAKİ TEK VARLIĞIM ANNEMDİ
Annesini kaybeden Burcu Salcan, "Benim hayattaki tek varlığım annemdi. Bir şey diyemiyorum. Bir ihmal yüzünden öldü annem. Burası zaten açıkmış ve bir kişi daha düşmüş. Benim annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu ama öldü. Bu ihmalin sorumlusu şu anda serbest. Annem ambulansta bilinci açıkken yönetici yanına gidip, 'Benden şikayetçi olma. Yoksa 6-7 yıl yatarım. Bir yıl kiranızı ben öderim. Size farklı bir adreste ev kiralım' teklifinde bulunmuş. Bunlara rağmen şuanda serbest" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Gönül Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna demir korkuluk takıldığı öğrenildi.