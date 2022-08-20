Asma Yaprağı sonu oldu

Olay akşam üzeri Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü Adalar Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Kamil Çıtır evinin önündeki asmadan asma yaprağı toplamak için evinin çatısına çıktı. Asma yaprağı toplarken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. Ses üzerine yakınları hemen 112 yi aradılar. Olay yerine gelen 112 Acil Ambulans Ekipleri Çıtır'ı, ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıtır, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay hakkında Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.