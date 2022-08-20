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Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:35 Son Güncelleme: 20.8.2022 01:28

Asma Yaprağı sonu oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü'nde evindeki asmadan yaprak toplamak için çatıya çıkan 66 yaşındaki Kamil Çıtır dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Asma Yaprağı sonu oldu

Olay akşam üzeri Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü Adalar Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Kamil Çıtır evinin önündeki asmadan asma yaprağı toplamak için evinin çatısına çıktı. Asma yaprağı toplarken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. Ses üzerine yakınları hemen 112 yi aradılar. Olay yerine gelen 112 Acil Ambulans Ekipleri Çıtır'ı, ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıtır, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay hakkında Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Asma Yaprağı sonu oldu
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