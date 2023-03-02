Asrın felaketinde hepsi birer kahraman oldu... "Bir vatandaşın secde halindeyken cenazesini bulduk"

"Deprem anını hissettiğimiz gibi ailemle birlikte binamızı terk ettik. Depremden sonra haber alma merkezi ve arkadaşlarla iletişime geçtim. Arkadaşlarımızı tek tek arayıp, sevk idareyi yaptık. Depremde 200 personelimizle 26 aracımızla enkaz alanlarına vatandaşların imdadına, yardımına koştuk. Biz 3 gün boyunca deprem bölgesinde çalışırken, bize gelen talimatla Adıyaman'a destek olmaya gittik. Acılar birdir, dili olmaz, acılar aynı acılardır. Adıyaman'daki depremzedelerin acılarına şahit olduk. Orada genç bir kız vardı. Onu biz kurtardık. Anne, baba ve kardeşi enkaz altındaydı. Kurtardığımız kız bizi hiç yalnız bırakmayıp umutlu bir şekilde anne, babası ve kardeşinin kurtulacağı ümidiyle bizi takip ediyordu. Vatandaşlar bizi çok takdir etti. Çok duygulandılar.