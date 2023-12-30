Asrın felaketinde yaralar sarıldı

Türkiye, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu illerde OHAL ilan edildi. Devlet vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Tüm gücüyle depremden etkilenen bölgelerin yardımına koştu. Deprem konutları hızla yükselmeye başladı. Gaziantep'in depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde, afetzedeler için yapılan ilk kalıcı konutlar teslim edildi. Kaya zemin üzerine betonarme olarak inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutları, 44 günlük rekor sürede tamamlandı. Yapımı biten evlerin teslimi de aynı hızla gerçekleşti.