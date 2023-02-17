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Giriş Tarihi: 17.2.2023 17:33 Son Güncelleme: 17.2.2023 17:42

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6'lık büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların altından kurtarılarak Bahçelievler’e getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürerken ziyarette bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek: "Devletimiz tüm imkanları depremzedeler için seferber etmiş” dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor

Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinin üzerinden 12 gün geçerken, on binlerce yaralı depremzede ülkenin değişik illerindeki hastanelere kaldırıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tedavileri Bahçelievler'de özel bir hastanede devam eden yaralı depremzedeleri ziyaret edip ihtiyaçlarını sordu.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER ETMİŞ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yaralı depremzedeleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tedavileri devam eden depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Başkan Bahadır, "Hastane yöneticilerinden depremzede kardeşlerimizin tedavi süreçlerini sorduk. Devletimiz tüm imkânlarını tedavileri süren depremzedeler için seferber etmiş durumda. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak zorlukları birlikte aşacağız. Gün birlik olma zamanı" dedi.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor
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