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Giriş Tarihi: 4.5.2024 15:03 Son Güncelleme: 4.5.2024 15:07

Asrın felaketinin kahramanı son yolculuğuna uğurlandı

Asrın deprem felaketinde enkazdan kurtardığı depremzedeye kendi ayağındaki botları giydirerek Türkiye’nin aklına kazınan kahraman itfaiyeci, Amasya’nın Merzifon İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

SERKAN ATICI
Asrın felaketinin kahramanı son yolculuğuna uğurlandı

6 Şubat Asrın Deprem Felaketinin yaralarını sarmak için deprem bölgesinde giden ilk ekiplerden biri olan Merzifon Belediyesi İtfaiyesine mensup olan Kürşat Aydın, hayatını kaybetti.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bir bina enkazından kurtardığı yaşlı depremzedeye kendi botlarını giydirerek Türkiye'de "kahraman itfaiyeci" olarak hafızalara kazınan Kürşat Aydın, Merzifon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Asrın deprem felaketinin sembol isimlerinden biri haline gelen "kahraman itfaiyeci" deprem bölgesindeki görevi sona erip Merzifon'a döndükten sonra o botlarını bir daha giymeyerek Merzifon İtfaiyesinin duvarına asmıştı.

Banyoda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kahraman itfaiyeci Kürşat Aydın için, görev aldığı Merzifon Belediyesi İtfaiyesi önünde tören düzenlendi. Törende Kürşat Aydın'ın bayrağa sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşındıktan sonra toprağa verildi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Kahraman İtfaiyeci'nin yakınları, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Başkan Kargı, "mesai arkadaşım" dediği kahraman itfaiyecinin ailesine baş sağlığı diledi.

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Asrın felaketinin kahramanı son yolculuğuna uğurlandı
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