Asrın felaketinin neden olduğu hasar 100 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Gaziantep'ten video konferansla katıldı.6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 1 ay geçtiğini belirten Vinton, deprem nedeniyle bölgedeki 2.7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya işyerinin yıkıldığını belirtti. Vinton, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla, hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor" dedi.Temsilci Vinton, daha önce de yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Felaketin boyutları benzeri görülmemiş bir seviyede. Geride enkazda insanların evleri, hayalleri, anıları, her şeyi kaldı. Ama öyle büyük bir felaket ki 100 milyon metreküp enkaz oluşturdu ve bu çok büyük bir miktar. Uluslararası camiaya mesajımız, bu felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere gösterdiği cömertliği, şimdi Türkiye'ye gösterme zamanı. Bölgenin yeniden kalkınmasını desteklemek için birçok finansal mekanizma da mevcut."