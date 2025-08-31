ASSAN Group sahibi ve yöneticisi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edildi.

ŞİRKET SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu şüphelilerin faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Askeri casusluk" suçlarından gözaltı kararı verildi. Emin Öner ve Gürcan Okumuş geçtiğimiz Çarşamba günü gözaltında alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.