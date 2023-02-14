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Giriş Tarihi: 14.2.2023 09:59 Son Güncelleme: 14.2.2023 12:32

Asteğmen Enes Melik Köseoğlu depremde hayatını kaybetti

26 yaşındaki Enes Melik Köseoğlu Asteğmen olarak askerlik görevini yerine getirmek için gittiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan depremde hayatını kaybetti.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Asteğmen Enes Melik Köseoğlu depremde hayatını kaybetti

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde Karabüklü 26 yaşındaki Enes Melik Köseoğlu Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldığı evin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Enes Melik Köseoğlu'nun Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdiği ve 2023 Şubat Celbinde Asteğmen olarak Hatay'ın İskenderun ilçesine tayin olduğu ve kiraladığı evde kendisi gibi asteğmen olan ev arkadaşı Berkay Kara ile birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şehit olan Asteğmen Enes Melik Köseoğlu 5000 evler Mescidi Aksa camiinde kılınan cenaze namazından sonra 5000 evler şehitliğinde toprağa verildi.

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Asteğmen Enes Melik Köseoğlu depremde hayatını kaybetti
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