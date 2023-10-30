Astım Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Mersin Astım Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Mersin Astım Mağarası'nın atmosferi sadece sağlık sorunlarına çözüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda ziyaretçilere huzur verici bir doğal güzellik sunar. İçerideki tuz formasyonları ve doğal taşlar, adeta doğanın sanat eserlerini andırır. Mağara içinde yürüyüş yapmak hem sağlık hem de doğa severler için büyük bir keyif kaynağıdır. Astım Mağarası nerede ve nasıl gidilir, Mersin Astım Mağarası giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu şeklindeki sorular doğa tutkunlarının notları arasında yer almaktadır.

Astım Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mersin Astım Mağarası, Silifke ilçesinin Narlıkuyu beldesinde yer almaktadır. Mersin il merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 80 kilometre kadardır. Şehir merkezinden Astım Mağarası'na nasıl gidileceği hakkında temel yönlendirmeleri inceleyelim.

Mersin Astım Mağarası, Silifke ilçesinin Narlıkuyu beldesinde yer almaktadır. Mersin il merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 80 kilometre kadardır. Aşağıda Mersin şehir merkezinden Astım Mağarası'na nasıl gidileceği hakkında temel yönlendirmeler bulunmaktadır:

Özel Araçla Gidiş:

Mersin şehir merkezinden çıkarak Silifke istikametine doğru ilerleyin.

Silifke'ye ulaştığınızda, Silifke'nin Narlıkuyu beldesine gitmek için tabelaları takip edin. Narlıkuyu, Silifke ilçesinin bir parçasıdır ve Astım Mağarası burada bulunmaktadır.

Narlıkuyu'ya geldiğinizde, mağaranın bulunduğu alana yönlendiren tabelaları takip ederek mağaraya ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile Gidiş:

Mersin şehir merkezinden Silifke'ye otobüs veya minibüsle ulaşabilirsiniz. Mersin şehir içi otobüs terminallerinden veya otogardan Silifke'ye giden seferleri bulabilirsiniz.

Silifke'ye geldikten sonra, Narlıkuyu beldesine gitmek için yerel minibüs veya taksi hizmetlerini kullanabilirsiniz. Narlıkuyu, Silifke'nin sahil beldesidir ve Astım Mağarası bu bölgede bulunur.

Mersin Astım Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Mersin Astım Mağarası giriş ücreti 290 TL olup girişte müze kart geçerlidir. Mağara 08:30 ile 19:00 arasında açıktır ancak gişe kapanış saati 18:30'dur. Mağara belli tarihler arasında bakım için kapanabilir bu yüzden ziyaret öncesi yerel kaynaklardan veya resmi web sitesinden kontrol etmenizde fayda vardır.