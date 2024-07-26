Astım ve KOAH hastalarına sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklar grubundan astım ve KOAH rahatsızlığı bulunanların yaz aylarında atak yaşama riskini azaltmak için alınması gereken önlemlere yönelik bilgilendirme yaptı. Buna göre, aşırı sıcaklar ile yüksek nem, astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalıklarında nefes darlığı, öksürük ve balgam miktarında artışa ve bu rahatsızlıkların seyrinin kötüleşmesine neden olabiliyor. Aynı zamanda yüksek sıcaklıkta, ağızdan nefes alınması halinde solunum yolu hücreleri aşırı su kaybederek, solunum yolu tahriş edicilerine karşı hassasiyeti artırıyor. Bu durum astım ve KOAH hastalarında nefes darlığı ataklarına yol açabiliyor. AA