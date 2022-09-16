"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise, ikinci kez kente gelen "Astoria Grande" kruvaziyerini Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Turu düzenleyen şirketin yetkilisi Alper Değer ise Soçi'den aldıkları yolcularla İstanbul, Çeşme, Amasra, Sinop ve Trabzon limanlarını ziyaret ettiklerini aktardı. Değer, "Yolcularımız severek Türk limanlarını ziyaret ediyorlar. Tarihi, turistik yerleri geziyorlar. Ziyaretimiz bir gün sürüyor. Yolcularımız kara turu yaparak görülecek, gezilecek yerleri geziyorlar. Akşam da yolcularımızı alıp tekrar ayrılıyoruz" diye konuştu.
"Trabzon turizmde tarihi günlerini yaşıyor"
Kruvaziyer gemisini ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, Trabzon'umuz bu yıl turizmde bereketli bir sezon geçirdi. 2022 yılında dün itibariyle sadece dış hatlardan gelen yolcu sayımız 325 bini geçti. Bunun yanında gelen uçak sayımızda 2270 civarlarında oldu. Geçen yıl dış hatlarda tüm sezonu bin 40 uçak 129 bin yolcuyla kapatmıştık. Bu yıl ise 3 katına çıkan bir yolcu girişi ve dış hatlarımıza 2 buçuk katına da yaklaşan gelen yolcumuz oldu.
Yaklaşık sezonun bitmesine 3 buçuk ay olduğunu söylersek yıl sonu itibariyle geçen yılın 3 katı dış hatlarımıza hem yolcu girişi hem de uçak sayısı itibariyle 3 katını bulacağımızı ifade edeyim. Özellikle İstanbul ve diğer illerimizden de bu yıl da yoğun bir turist ilimize geldi. Hava ve karayoluyla ilimize gelen yolcu sayımız yıl sonu itibariyle yaklaşık 1 milyonu geçecektir. Bunun Trabzon için turizm açısından tarihi rakamlarda olduğunu görüyoruz. Şuanda birlikte 2.sini gezdiğimiz kruvaziyer gemimizi ilimizde misafir ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 400 kişilik bir yolcu ile gelmişti. Bugün 2.kez gelişinde ise 800 yolcusu ile geldi. Devamı gelecek. Yıl sonuna kadar 5 kez daha gelecek. Gelen Rus turistlerimiz kentimizin tarihi ve turistik yerlerini gezip, alış veriş yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Turizmde çeşitlilik açısında şehrimiz adına çok önemli. Sezon çok güzel geçiyor. Yapacağımız değerlendirmeler ve çalışmalarla 2023 yılında Trabzon'un en önemli marka değeri olan turizmde çok iyi seviyeleri yakalayacağız" dedi.