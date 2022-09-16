"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

Yaklaşık sezonun bitmesine 3 buçuk ay olduğunu söylersek yıl sonu itibariyle geçen yılın 3 katı dış hatlarımıza hem yolcu girişi hem de uçak sayısı itibariyle 3 katını bulacağımızı ifade edeyim. Özellikle İstanbul ve diğer illerimizden de bu yıl da yoğun bir turist ilimize geldi. Hava ve karayoluyla ilimize gelen yolcu sayımız yıl sonu itibariyle yaklaşık 1 milyonu geçecektir. Bunun Trabzon için turizm açısından tarihi rakamlarda olduğunu görüyoruz. Şuanda birlikte 2.sini gezdiğimiz kruvaziyer gemimizi ilimizde misafir ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 400 kişilik bir yolcu ile gelmişti. Bugün 2.kez gelişinde ise 800 yolcusu ile geldi. Devamı gelecek. Yıl sonuna kadar 5 kez daha gelecek. Gelen Rus turistlerimiz kentimizin tarihi ve turistik yerlerini gezip, alış veriş yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Turizmde çeşitlilik açısında şehrimiz adına çok önemli. Sezon çok güzel geçiyor. Yapacağımız değerlendirmeler ve çalışmalarla 2023 yılında Trabzon'un en önemli marka değeri olan turizmde çok iyi seviyeleri yakalayacağız" dedi.