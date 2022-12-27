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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Astrolog cinayetinde kripto batağı iddiası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Astrolog cinayetinde kripto batağı iddiası
İstanbul Kâğıthane'de 25 Aralık gecesi yatağında boğularak öldürülmüş halde bulunan Yakutistan Özerk Cumhuriyeti doğumlu astrolog Galina Trofimova (40) soruşturması sürüyor. Polis, "Uludalaya" olarak tanınan ve ülkesinde yaşadığı sorunlu evliliğin ardından Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için gelen iki çocuk annesi Trofimova'nın dil kursunda tanıştığı İranlı Armin Asgari'yi arıyor. Asgari'nin, Trofimova'ya kendisini Khabip adıyla tanıttığı ve astrolojiye olan ilgisi ile gönül ilişkisi kurduğu öne sürüldü. Kripto paralarla uğraştığı ve yüklü miktarda para batırdığı öğrenilen Asgari'nin, kadının para ve altınlarını alıp kaçtığı iddia edildi. Şüphelinin kaçma ihtimaline karşı tüm sınır kapıları alarma geçirildi.

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Astrolog cinayetinde kripto batağı iddiası
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