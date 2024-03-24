Astronot Gezeravcı KAYÜ’de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kayseri Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı öğrencilerle bilgi, gözlem ve tecrübelerini paylaştı.15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, salona girişte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Gezeravcı, öğrencilere Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" ile astronot olmak için geçtiği aşama ve testleri anlattı. Uzayda yaşadıkları ile yaptığı bilimsel çalışmalardan da bahseden Gezeravcı, teknoloji üretimi ve kullanımında öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Gezeravcı, genç yaş ortalamasının ve nüfusun dinamik, heyecanlı, her alanda bir şey başarmaya niyetli genç topluluğundan oluştuğunu belirterek, "Ülkemizin yaş ortalaması 33, Avrupa Birliği'nin ise yaş ortalaması 43'tür. Bilim çok farklı alanlara doğru yavaş yavaş açılıyor. İnsanoğlu daha bugünden Mars'a gitmenin hedefini kafaya koymuş durumda. 33 yaş ortalaması olan bir ülke olarak önümüzdeki süreçte bugün 600 milyar dolardan 2030'da 1.7 trilyon dolara ulaşması beklenen uzay ekosisteminin ihtiyaç duyacağı en büyük açık bu genç potansiyel. Uzayın hayatımızın bir parçası olacağından şüpheniz olmasın" dedi.