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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Astsubay, annesi ve iki ablası yan yana defnedildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Astsubay, annesi ve iki ablası yan yana defnedildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda yanan TIR'a müdahale edildiği sırada 13 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 7 kişiden Astsubay Üstçavuş Fırat Darende (35), annesi Elmas Darende (70), ablaları Arzu Gündoğdu (50) ile Aslıhan Bolat (47) dün toprağa verildi. Ankara'dan gezmek için memleketi Tarsusa gelen astsubay, annesi ve iki ablasıyla yan yana defnedildi. Giresun'un Görele ilçesinde Zıva Deresi'ne devrilen otomobilin sürücüsü Köksal Tenk (46) öldü. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde şarampole devrilen araçta bulunan Aynur Taştekin öldü, 2 kişi yaralandı. Bayburt'ta otomobilin çarptığı bisiklet süren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Keskiner (34), akaryakıt tankerinin çarpması sonucu can verdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR çarpan Ahmet Alasırt (29) öldü.

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Astsubay, annesi ve iki ablası yan yana defnedildi
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